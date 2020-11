CdS | Figc, riflettori accesi sui contatti Lazio-Asl

La Lazio in questi giorni è alle prese con faccende burocratiche che la stanno facendo da protagonista. Il caso legato ai tamponi è in continua evoluzione e, come sottolinea il Corriere dello Sport, la Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un fascicolo e acceso i riflettori sui contatti tra la Futura Diagnostica e la Lazio: ora toccherà al presidente Claudio Lotito e al responsabile sanitario Ivo Pulcini, dimostrare di aver agito nel rispetto del protocollo. Intanto, l’audizione prevista ieri con il dottore biancoceleste è slittata a giovedì. Pertanto non resta che aspettare qualche giorno in più, per tutta la chiarezza necessaria.

