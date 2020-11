CdS | Lazio, controlli per Luiz Felipe. Ecco gli altri nazionali stranieri partiti

Si è recato ieri in Paideia per accertamenti Luiz Felipe, il quale aveva lasciato il campo dolorante nella gara casalinga contro la Juventus. Il brasiliano è stato convocato dal Brasile Under 23 ma, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe non partire. Gli altri biancocelesti che invece hanno raggiunto le rispettive Nazionali sono Correa, Fares, Akpa-Akpro, Muriqi, Milinkovic e Marusic.

