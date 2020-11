CorSera | Lazio, quante (incoraggianti) similitudini con la stagione passata

La sosta per le nazionali speriamo sia lo spartiacque tra un periodo molto travagliato soprattutto fuori dal campo e il ritorno alla normalità. E può essere l’occasione per fare un primo bilancio più che positivo. Nonostante le numerose assenze e altro la Lazio si trova in ottima posizione nel girone di Champions. In campionato è ancora tutto aperto e la disfatta di Marassi è gia stata cancellata dalle prove d’orgoglio (e non solo orgoglio) con Inter e Juventus. Ci sono molte similitudini con lo scorso campionato: la sconfitta di Ferrara somiglia a quella con la Sampdoria. La rimonta a tempo scaduto con la Juventus ha punti in comune con l’incredibile 3-3 con l’Atalanta, da dove partì il grande volo interrotto solo dal Covid. La vittoria a Torino è uguale a quella di Cagliari. Due invidiatissime vittorie timbrate dal Cavaliere nero che, per fortuna, è lo stesso degli anni passati. CorriereDellaSera

