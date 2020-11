GdM | Nazionale, la ASL blocca la Roma. Caos Fiorentina

Continuano i problemi per la Nazionale di Roberto Mancini. Già ieri sera, in seguito al primo allenamento svolto nel pomeriggio, gli azzurri hanno annunciato i forfait di Criscito e Caputo con il primo che ha dovuto abbandonare il ritiro e il secondo che non ha potuto rispondere alla convocazione.

Giallorossi bloccati – Dopo la positività al Covid-19 di Lorenzo Pellegrini, è scattato l’isolamento fiduciario per gli altri giallorossi che avrebbero dovuto aggregarsi al gruppo: Cristante, Mancini e Spinazzola. Al momento la ASL del Lazio ha imposto il divieto di partire, con Mancini ed Evani che non possono far altro che aspettare.

Caos Fiorentina – Problemi in casa Fiorentina: dopo la positività di Callejon, l’intero gruppo squadra è in isolamento fiduciario. Le Federazioni, però, hanno mandato le convocazioni ai giocatori dicendo che sono obbligati a rispondere. La ASL, però, ribadisce che non possono interrompere l’isolamento. Una situazione paradossale, con la società che ha già avvisato i suoi tesserati.

Nel frattempo, però, è arrivata una buona notizia per gli Azzurri ieri in tarda serata hanno raggiunto Coverciano D’Ambrosio e Romagnoli, che questa mattina si sottoporranno al test per l’ingresso in ritiro. GianlucaDiMarzio.com

