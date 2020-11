Gentile, legale Lazio: “Non avremmo mai mandato in campo un positivo, noi la parte offesa”

L’avvocato della Lazio Gian Michele Gentile, è intervenuto in merito alla contro-analisi voluta dalla Procura di Avellino sui tamponi svolti dalla Lazio prima del match con la Juventus, sostenendo come il club biancoceleste si riterrà parte lesa. Il legale ha inoltre voluto far chiarezza su come la Lazio non abbia nulla a che fare con ciò che riguarda Avellino, e che semmai ci dovesse essere un processo, esso riguarderà esclusivamente un imprenditore di Avellino.

Queste le parole del legale biancoceleste: “La Lazio col processo penale e con ciò che accade ad Avellino non c’entra nulla e semmai sarà parte offesa. Il processo, se mai ci sarà, riguarda un imprenditore di Avellino ed eventuali problemi che potrà avere con la Procura di Avellino. Se per caso dovesse venire fuori qualche tampone refertato in modo sbagliato, la Lazio e i suoi giocatori sarebbero parte lesa. Come si fa a pensare che volutamente si manda in campo un giocatore positivo? Mi infetta tutta la squadra? Così la domenica dopo avrò 11 giocatori che non possono giocare? Il sospetto fa parte del pm”.

