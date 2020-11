Il Messaggero | Simone e i suoi ragazzi: questa Lazio ha trovato un fratello maggiore

Dalla probabile sconfitta all’esultanza liberatoria. Apre così Il Messaggero, parlando di mister Inzaghi più come fratello maggiore per i suoi ragazzi, che come allenatore. Per la terza volta in una settimana, i suoi cambi sono stati decisivi e le rimonte non sono mancate. Ha conquistato la squadra tra abbracci e strategie da guida illuminata ed è, senza dubbio, tra i tecnici più preparati del calcio italiano.

