Il Tempo | Lazio, overtime Caicedo

Questa Lazio continua a stupire. Anzi, forse neanche stupisce più, vista l’abilità di crederci sempre, fino all’ultimo istante. L’emblema di questo è certamente Felipe Caicedo che regala gioie ed esultanze allo scadere del tempo a disposizione. Come riporta Il Tempo, l’equadoriano con la maglia biancoceleste continua a stracciare tutte le statistiche. E’ l’uomo della provvidenza che trasforma i minuti finali in oro: quest’anno conferma la striscia positiva della scorsa stagione. Sono 28 le reti complessive messe a segno da Caicedo da quando è arrivato alla Lazio, in 117 presenze.

