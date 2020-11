Juventus-Napoli, i partenopei pronti ad un nuovo ricorso dopo la sentenza della Corte d’Appello

Il Napoli pronto a passare al contrattacco dopo la decisione di poche ore fa della Corte d’Appello, di confermare la sconfitta a tavolino per 3-0 e il punto di penalizzazione per la squadra di Rino Gattuso. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito web, la società campana ha infatti espresso la volontà di presentare un nuovo ricorso, questa volta al Coni, perché ritenuta inaccettabile la sentenza di oggi.

Questo il comunicato: “La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: