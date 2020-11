Lazio, domani alle 15.30 la ripresa degli allenamenti

Dopo i due giorni di riposo concessi ai giocatori dopo la gara con la Juventus, i biancocelesti sono pronti a riunirsi a Formello per gli allenamenti, con la prima seduta programmata domani alle ore 15.30. Gli uomini a disposizione di Inzaghi, non partiti per le rispettive nazionali, inizieranno subito a preparare la sfida in trasferta contro il Crotone, in programma sabato 21 Novembre alle ore 15.00. Viste quindi le due settimane di sosta, l’allenatore piacentino avrà il tempo per recuperare energie e uomini, e per preparare al meglio la prossima gara.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: