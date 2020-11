Nicchi: “Elezioni AIA? Abbiamo grandi problemi. Sulla mia ricandidatura ne parleremo quando sarà il momento”

Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, ha parlato a La Politica nel Pallone su Gr Palamento. Queste le sue parole: “Elezioni AIA? Noi abbiamo grandi problemi, io con il Comitato Nazionale, è da gennaio che tento di far votare le Sezioni, ma non ci riusciamo ancora. Ho già fatto presente il problema alla FIGC. Noi dobbiamo fare 207 assemblee, con le stesse modalità, ci devono dire come dobbiamo fare. Non vedo l’ora che vengano fatte. Se mi ricandiderò? Ne parleremo quando sarà il momento. Ci guarderemo e se ci sarà uno solo o più candidati, lo decideremo. Oggi non c’è campagna elettorale per il presidente dell’AIA”. Lo riporta TMW.