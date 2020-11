Acerbi, via libera ottenuto per la Nazionale

Francesco Acerbi può finalmente rispondere alla convocazione della Nazionale. Come riportato da ilmessaggero.it, Francesco Acerbi ha ottenuto il via libera per raggiungere i compagni al ritiro di Coverciano, dopo che era stato fermato dalla Figc in via precauzionale per la vicenda legata ai tamponi. Non potrà giocare questa sera la gara contro l’Estonia alle 20:45: potrà però scendere in campo per la gara del Mapei Stadium, il 15 Novembre alle 20:45 contro la Polonia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: