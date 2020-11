Albania-Kosovo, Muriqi in gol

E’ appena terminata 2-1 l’amichevole tra Albania e Kosovo, sfida in cui il neo attaccante della Lazio Vedat Muriqi ha segnato il gol del Kosovo, accorciando le distanze su calcio di rigore al minuto 85′. L’attaccante biancoceleste ha giocato l’intera gara partendo da titolare, ma la sua nazionale non è riuscita ad evitare la sconfitta. Le prossime gare in cui il Kosovo e Muriqi saranno impegnati, si disputeranno il Domenica 15 in trasferta contro la Slovenia, e Mercoledì 18, nella sfida casalinga contro la Moldavia.

