Caso tamponi, Matteo Petrucci: “La Procura non dà conferme perché non può farlo, ma non credo l’ANSA dia notizie false”

L’inviato di Sky Sport Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio in merito alla situazione tamponi della Lazio, delle voci inerenti alla negatività di Immobile e Leiva che hanno preso piede nella notte grazie soprattutto all’ANSA e delle successive ipotetiche smentite da parte della Procura di Avellino: “Questa situazione dal punto di vista sportivo non cambia nulla, anche perché adesso c’è la sosta. Ma se si fosse dovuto giocare cosa sarebbe successo? Al momento la procura non da conferme perché non può farlo, ma non credo che l’ANSA dia notizie false. Mettiamo che le voci venissero confermate, come si può spiegare che tre laboratori diano risultati contrastanti? Non è una situazione normale.

A mio avviso l’unica soluzione è il laboratorio unico, ipotesi scartata in passato poiché non si è raggiunto alcun accordo con le società, ma è possibile che come cosa venga rivalutata alla luce di ciò che sta accadendo in questa situazione. Rimarrebbero però delle differenze con il laboratorio utilizzato dalla UEFA. Allinearsi con quello allontanerebbe ogni sospetto.“

