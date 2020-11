FORMELLO | La Lazio torna in campo: seduta completa per Lulic

Dopo la gara contro la Juventus, e dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, la Lazio è tornata a lavorare con la seduta pomeridiana delle 15:30, per preparare al meglio la sfida di Crotone, che attende la Lazio dopo la sosta causa nazionali. I giocatori a disposizione del tecnico: Armini, Patric, Vavro, Hoedt, Radu. Lazzari, Parolo, Cataldi, Pereira, Luis Alberto, Djavan Anderson, Fares, Lulic. Caicedo. Gli assenti erano Strakosha, Luiz Felipe, Escalante, Leiva, Immobile e i sei nazionali (Acerbi dovrebbe essere ancora bloccato dalla Asl). Inizialmente mobilità articolare, dopodichè largo al possesso palla fluo vs arancioni con Cataldi jolly blu, poi Luis Alberto jolly, poi Parolo jolly. Tre esercitazioni di possesso in totale, con la seduta che si è conclusa con una partitella. Nota positiva capitan Lulic e Stefan Radu che hanno svolto l’intera seduta.

