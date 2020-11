FORMELLO | Oggi la Lazio torna in campo: seduta fissata nel pomeriggio

Dopo la gara casalinga pareggiata all’ultimo secondo controlla Juventus grazie al solito Caicedo, mister Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai suoi. La squadra infatti si ritroverà a Formello nel pomeriggio (ore 15.30) per iniziare a lavorare in vista del prossimo impegno, che sarà a Crotone subito dopo la sosta del campionato per le Nazionali (sabato 21 novembre alle ore 15,00 in casa dei calabresi).

Il tecnico avrà alcuni assenti che sono già in ritiro con le rispettive Nazionali, come Milinkovic, Correa, Marusic, Akpa Akpro e Muriqi; Immobile ed Acerbi invece sono in isolamento fiduciario. Per il resto, l’allenatore laziale spera in qualche recupero: tra i più attesi sicuramente Lulic e Radu.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: