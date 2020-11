Giorgio Sandri, padre di Gabriele: “Sono passati 13 anni e ancora oggi mio figlio viene ricordato come se fosse accaduto ieri”

Il padre di Gabriele Sandri, Giorgio, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia nel giorno dell’omicidio di suo figlio: “Rimango sempre più stupito di quello che accade intorno alla vicenda di mio figlio e della mia famiglia. Sono passati 13 anni e ancora oggi viene ricordato come se fosse ieri. Ringrazio tutti, pian piano risponderò a tutte le centinaia di persone che mi hanno scritto. Il bene che circonda la mia famiglia mi dà la forza di andare avanti in questo mondo, anche se oggi è sempre più difficile visto quello che succede. Gli attacchi verso la Lazio? Provo grande disprezzo per il giornale rosa, perché vive di fantasie, pubblicando cose senza sapere se siano veramente avvenute. Lo stesso sentimento verso chi scrive certe cose, dimostrando tanta rabbia verso la Lazio”.

