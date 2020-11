Ilario Di Giovambattista, direttore Radio Radio: “Qualora le ipotesi sulla Lazio venissero confermate, la stampa dovrebbe chiedere scusa”

Caos tamponi. Sono giorni che in casa Lazio la fa da padrona l’incertezza su quello che sarà il responso dell’inchiesta sui test-Covid. Tra prime pagine piuttosto “forti” e smentite che non hanno tardato ad arrivare, ad oggi trapela dall’Ansa che i tamponi dei biancocelesti riprocessati hanno dato esito negativo per Leiva ed Immobile, mentre positivo per l’estremo difensore Strakosha. Una bagarre che si spera quanto prima possa portare notizie concrete ed ufficiali sulla vicenda che ha visto coinvolto il club capitolino. In merito a questa situazione il direttore e noto conduttore della famosa emittente radiofonica Radio Radio Ilario Di Giovambattista, ha commentato, nel corso della trasmissione ‘Radio Radio mattino sport e news‘, quello che in questi giorni orbita attorno all’ambiente laziale e che sta trattando quotidianamente in studio con interventi degli addetti ai lavori come opinionisti, ex calciatori ed avvocati : “Qualora le ipotesi emerse nella serata di ieri venissero confermate, dobbiamo chiedere scusa alla Lazio e la maggior parte della stampa dovrebbe farlo perchè i biancocelesti sono stati penalizzati“.

