Italia – Estonia, le formazioni ufficiali

All’Artemio Franchi di Firenze la Nazionale italiana è pronta a tornare in campo alle 20:45 contro l’Estonia. Test amichevole che saprà dirci qualcosa in più sui nuovi giocatori convocati stavolta da Roberto Mancini, in vista della gara di Nations League contro la Polonia, il 15 Novembre. Qui le formazioni ufficiali: ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio, Bastoni, Emerson; Soriano, Gagliardini, Tonali; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. Allenatore: Roberto Mancini.

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits; Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller, Marin; Sappinen. Allenatore: Karel Voolaid.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: