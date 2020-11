Mai più 11 novembre, la Lazio e la Curva Nord ricordano Gabbo – FOTO

La Lazio si unisce al ricordo di Gabriele Sandri, prematuramente scomparso tredici anni fa. La società capitolina, attraverso i canali ufficiali del club, pubblica il seguente messaggio in ricordo di Gabbo: “Tredici anni senza te. Ciao Gabriele“.

Tredici anni senza te. Ciao Gabriele 💙 pic.twitter.com/wEMOyGVlR1 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 11, 2020

L’11 novembre del 2007 ci lasciava Gabriele Sandri. Sono passati 13 anni da quella tragica giornata in cui il dj biancoceleste si stava recando in trasferta a seguire la sua Lazio, quando un proiettile ha ucciso il giovane ragazzo che era in macchina insieme ai suoi amici pronto a macinare gli ultimi km prima di arrivare allo stadio. Impossibile dimenticare quel giorno e non portare sempre nel cuore il pensiero di Gabbo. A distanza di anni dalla tragedia, un pensiero al cielo per chi resterà sempre nei cuori laziali…e non solo.

A questo ricordo si è aggiunto quello della curva nord, con la pubblicazione della foto sul profilo ufficiale di Facebook di uno striscione dedicato a Gabriele Sandri esposto nella notte ai piedi del Museo della Civiltà Romana. “Non esiste un inizio, non esiste una fine. Gabriele vive!” sono le parole dedicate dagli Ultras Lazio.

No non lasciargli a quei volti, a quegli occhi in divisa il tuo punto di non ritorno!

GABRIELE VIVE! 🖤

ULTRAS LAZIO ⚪️🟣 Pubblicato da La VOCE DELLA NORD su Mercoledì 11 novembre 2020

