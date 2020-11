Nazionale, successo per gli Azzurri in amichevole: Italia-Estonia termina 4-0

Nella partita amichevole contro l’Estonia gli Azzurri vincono per 4-0. Partita agevole sotto tutti i punti di vista che l’Italia mette in cascina nei primi 45′ minuti grazie ai due gol tricolori segnati prima da Vincenzo Grifo al 14′ (27° marcatore diverso nella gestione Mancini) e poi da Federico Bernardeschi al minuto 27.

Nella ripresa si conferma la superiorità dell’Italia che concede poco o nulla alla squadra avversaria. Ad un quarto d’ora dalla fine Grifo su calcio di rigore si regala la prima doppietta in azzurro. All’86’ è il turno di Riccardo Orsolini, il quale sigla il secondo gol in due partite, anche lui dagli 11 metri. Termina dunque con una vittoria, dopo il pareggio contro l’Olanda del 14 ottobre, la gara dell’Artemio Franchi con Chicco Evani c.t. per una notte al posto di Roberto Mancini, positivo al coronavirus.

