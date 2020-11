Pancaro a TMW Radio: “Lazio rinata dalla vittoria contro il Borussia. Inzaghi? Ecco cosa ne penso…”

Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha parlato della stagione che stanno disputando sinora i biancocelesti esprimendo il suo giudizio anche sull’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, suo compagno di squadra nei suoi anni a Roma. Le sue parole:

“Mi è sembrato come se inconsciamente la Lazio abbia tenuto da parte delle energie fisiche e mentali per la partita d’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Dalla vittoria contro i tedeschi si è sciolta ed è ripartita come quella degli ultimi anni, al netto di tutte le difficoltà. La Lazio ha lavorato anche bene sul mercato quest’anno in modo da rendere l’organico più completo, come si è visto anche nelle ultime gare con tutti gli infortuni e le assenze. Inzaghi sta facendo cose straordinarie. Ha bruciato tutte le tappe, partendo benissimo fin da subito, con una qualità di gioco importante. Mi complimento con lui e sono contento perché è un amico”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: