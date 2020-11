Pulcini, medico Lazio: “Divento spietato e implacabile con chiunque cerchi di calpestare la mia dignità umana e professionale”

Il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini, duramente attaccato negli ultimi giorni per il caso dei tamponi della Lazio, ha voluto rispondere ad una sostenitrice attraverso un post pubblicato sul proprio profilo di Facebook: “Voglio ringraziare tutti gli amici, sono tantissimi, da tutto il mondo, e tutti i club laziali, anche all’estero, come quello di Bruxelles, per la vicinanza affettuosa. È vero: sono un guerriero buono, ma divento spietato e implacabile con chiunque cerchi di calpestare la mia dignità umana e professionale. Nessuno mi toglierà il sorriso e non sono affatto arrabbiato (non perdo tempo con le persone che non meritano), ma deluso per la gratuita invidia, cattiveria e ignoranza. Male non fare e paura non avere!”

