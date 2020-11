SOCIAL | Il Liverpool dice addio al campo di allenamento di Melwood: i messaggi di Leiva e Reina – FOTO

Dopo il commento di ieri di Lucas Leiva in merito al cambio campo d’allenamento dei Reds, a lui si è unito Pepe Reina, anche lui ex Liverpool, postando delle foto su Instagram, accompagnate dal seguente messaggio: “Melwood! Il luogo dove magia e felicità accadono tutti i giorni“.

Ieri il Liverpool ha detto addio al campo di allenamento di Melwood per trasferirsi a Kirkby. Il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva ricorda con affetto, attraverso un post apparso sui social, gli anni vissuti con i Reds: “Ho trascorso 10 anni a Melwood! La qualità delle persone era incredibile. Le guardie di sicurezza, Carol e Caroline della cucina, i giocatori, l’ufficio stampa e i miei compagni di squadra. Sono sicuro che il nuovo campo di allenamento sarà come a casa proprio come lo era Melwood per me. Buona fortuna Liverpool“.

