SOCIAL | Immobile e Luis Alberto ricevono la nuova Playstation 5 – FOTO

Come riportato anche sui propri profili Instagram dei due calciatori della Lazio, Luis Alberto e Ciro Immobile hanno ricevuto la nuova Playstation 5. Non è di certo un segreto il “rapporto” che lega Immobile alla famigerata console. Ironico il commento di Jessica Melena, moglie dell’attaccante biancoceleste numero 17: “Povera me”. Come il suo compagno di squadra, anche il centrocampista spagnolo è pronto a gettarsi nella nuova avventura virtuale.

