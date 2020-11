SOCIAL | Immobile incoraggia gli Azzurri – FOTO

Non convocato dalla Nazionale Italiana per problemi legati al covid, Ciro Immobile fa sentire, attraverso il suo profilo Instagram, tutta la sua vicinanza alla squadra che sta affrontando in questo momento l’Estonia nella partita amichevole, incoraggiando i suoi compagni. “Forza Azzurri” il suo commento via social.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: