SOCIAL | La Lazio ricorda il 3-2 nel derby del 2012

11 Novembre 2012, una data speciale in onore di Gabriele Sandri, e un derby da giocare: Lazio – Roma. Sotto il diluvio dello Stadio Olimpico di Roma, precisamente otto anni fa la Lazio batteva la Roma per 3-2 in una gara molto emozionante. Dopo il vantaggio giallorosso con Lamela, la Lazio ribaltò con i gol di Candreva su punizione, andando in vantaggio con Klose, e chiudendo la gara con il gol di Stefano Mauri. A nulla servì la rete del 3-2 di Pjanic, arrivata quasi a tempo scaduto. La Lazio, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, ha ricordato la gara.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: