Caso tamponi, esposto di tifosi e azionisti della Lazio ad Antitrust e Agicom

Si muovono anche tifosi e azionisti biancocelesti. Dopo la campagna mediatica contro la Lazio, il Comitato Consumatori Lazio che raccoglie appunto tanti sostenitori e alcuni possessori delle azioni, sta preparando un esposto all’Antitrust e all’Agicom nei confronti della Rcs e della Rai per il trattamento ricevuto dal club in questa vicenda dei tamponi. Il titolo quotato in Borsa ha subito pesanti oscillazioni negli ultimi giorni. L’avvocato Gianluca Mignogna, in rappresentanza del Comitato, sta studiando pagine dei giornali e interventi alla televisione di stato con i suoi collaboratori: l’esposto è già pronto.

Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo

