Caso tamponi Lazio: terminata l’audizione di Pulcini e Rodia in Procura

Come riportato da Calciomercato.com continuano le inchieste della Procura sul caso tamponi Lazio. Nel pomeriggio Ivo Pulcini, responsabile sanitario della squadra biancoceleste, e Fabio Rodia, ortopedico e coordinatore dello staff medico, sono stati interrogati da due sostituti procuratori e dal procuratore federale Giuseppe Chinè, collegato da remoto, per ricostruire quanto accaduto dalla vigilia della trasferta a Bruges fino alle assenze di Strakosha, Leiva e Immobile in campionato contro la Juventus. I due responsabili sanitari sono stati seguiti dall’avvocato Gian Michele Gentile. La Procura per verificare la correttezza delle operazioni svolte sui tamponi e reagenti ha disposto delle nuove verifiche di RNA su sette tamponi, eseguiti ai giocatori e allo staff della Lazio. Questi ultimi erano stati processati una seconda volta dal laboratorio Merigen di Napoli, al quale si era rivolto il laboratorio Futura Diagnostica per avere una perizia sui test effettuati prima della gara Lazio–Juventus. Futura Diagnostica, ricordiamo, è il laboratorio al quale fa riferimento la S.S.Lazio per l’analisi dei tamponi in vista delle partite di Serie A.

