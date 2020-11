Domani mattina è previsto l’arrivo a Ciampino dell’aereo della Lazio | FOTO

AGGIORNAMENTO 12.11 20:00 – Domani mattina alle ore 9.30 è previsto il suo atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino.

Qualche settimana fa sono cominciate a circolare le prime voci sull’aereo personalizzato della Lazio. Tante ipotesi sono state fatte ed ecco qua le possibili bozze su come sarà la livrea dell’aereo dei biancocelesti. Realizzata con i tre colori ufficiali, il blu, il celeste e l’oro, il nuovo aereo personalizzato che dovrebbe portare, già dalla prossima trasferta di Crotone, la banda Inzaghi in giro per l’Italia e per l’Europa.

