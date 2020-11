EUROPEI | Oggi gli spareggi finali, tra poco tocca alla Serbia di Milinkovic

Oggi è il giorno degli spareggi che decideranno le ultime quattro partecipanti a Euro 2020. Alle ore 18:00 la Macedonia del Nord ha staccato il pass per la competizione battendo per 1-0 la Georgia, grazie al gol dell’ex biancoceleste Goran Pandev, che ha deciso la sfida al minuto 56′. Alle 20:45 andranno in scena Irlanda del Nord – Slovacchia, Ungheria – Islanda, e Serbia – Scozia. Questa sfida interessa ovviamente di più al mondo Lazio dato che Milinkovic, che partirà dall’inizio, cercherà di trascinare la sua Serbia ad Euro 2020, come ha fatto contro la Norvegia di Haaland.

