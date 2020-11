FORMELLO | Tamponi e allenamento mattutino: Reina in palestra con Luiz Felipe ed Escalante

Stamattina alle 9 la squadra di Inzaghi ha effettuato i tamponi. Successivamente verso le 10.30, i biancocelesti hanno iniziato l’allenamento, al quale erano presenti gli stessi giocatori di ieri. In particolare Reina, Luiz Felipe ed Escalante si sono allenati in palestra. Per quanto riguarda Lulic, il calciatore bosniaco ha fatto l’intera seduta in gruppo. Nonostante gli assenti per le Nazionali, la Lazio continua a lavorare per farsi trovare pronta dopo la sosta, in vista del prossimo impegno in campionato contro il Crotone.

