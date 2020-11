Jordan Lukaku: “La Lazio voleva vendermi al Watford, ma ho rifiutato”

Ai microfoni del quotidiano belga, Het Laatste Nieuws, l’ex giocatore della Lazio, Jordan Lukaku, ha parlato del suo trasferimento all’Anversa: “Non ho deciso di andarmene: due giorni prima della fine del calciomercato, la Lazio voleva vendermi al Watford, ma io ho rifiutato. Ho parlato con mio fratello Romelu, che si è messo in contatto con l’agente Lucien D’Onofrio e poi ho chiesto a Peter Smeets, un altro agente mio amico, di concludere l’affare. Il Bruges come destinazione sarebbe stata difficile perché nello stesso girone della Lazio in Champions League, mentre l’Anderlecht, considerando la loro situazione finanziaria, sarebbe stato complicato.

