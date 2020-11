MOTO GP | Rossi preoccupa la Yamaha: si teme una nuova positività

AGGIORNAMENTO: Valentino Rossi è in attesa dell’esito del terzo tampone consecutivo nel giro di 48 ore. Il nove volte campione del mondo aveva riscontrato la positività nella giornata di martedì, attraverso il primo tampone effettuato. Il secondo test effettuato ha invece avuto esito negativo. Per avere la certezza di poter correre domenica a Valencia, Valentino si è sottoposto ad un terzo tampone – 24 ore dopo l’ultimo secondo il protocollo – di cui l’esito è ancora sconosciuto. Stasera si saprà qualcosa in più.

Non c’è pace per Valentino Rossi. Il pilota della Moto GP ha saltato i due round di Aragon a causa della positività al Coronavirus ed è rientrato appena in tempo a Valencia in occasione del Gran Premio d’Europa. Quello ormai alle porte doveva essere un fine settimana tranquillo per Rossi e i suoi uomini, ma non è stato così.

Infatti, la Yamaha ha richiamato a Valencia Garrett Gerloff, il 25enne texano, protagonista in Superbike che aveva partecipato al venerdì di prove libere e potrebbe fare altrettanto domani. Come riportato da SportMediaset.it il motivo di questa decisione potrebbe essere dettato dal nuovo esito positivo del tampone sostenuto da Rossi: un risultato che potrebbe però anche rivelarsi un ‘falso positivo’.

