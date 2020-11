CDS | Luis Alberto polemico punzecchia Lotito: “Comprano l’aereo ma non ci pagano”

Sfogo polemico di Luis Alberto dopo il “nuovo acquisto” da parte della Lazio. Il centrocampista di San José del Valle infatti, come riportato anche dal Corriere dello Sport, si è lasciato andare a dichiarazioni abbastanza polemiche sui social. Su Instagram, attraverso una storia, così il suo commento: “Tutto molto bello…però quando ci occupiamo di chi c’è dentro? Apparenza”. Poi su Twitch il numero 10 toglie ogni dubbio, rispondendo alle domande da parte dei tifosi riguardo il nuovo aereo della società biancoceleste, ha commentato in questa maniera punzecchiando soprattutto Claudio Lotito: “L’aereo? L’ho visto, comprano cose ma non ci pagano”.

