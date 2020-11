Dal Pino: “Ripartenza Serie A già grande successo, si perderanno circa 600 milioni”

Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A, intervenuto come ospite al Global Boardroom del Financial Times ha parlato dell’attuale situazione economica in cui versa il calcio italiano legata indiscutibilmente al coronavirus. Le sue parole:

“Vista la situazione direi che è stato già un successo permettere alla Serie A di ripartire. Detto questo, è evidente che la situazione è gravissima. La Serie A perderà, da febbraio a dicembre, circa 600 milioni di euro di cui 400 di biglietteria e 200 di sponsor. Questa particolare situazione però, può essere un’opportunità di cambiare il modello di business all’interno della Lega”.

