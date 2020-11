ESCLUSIVA | Bini, regista Premio Cesarini: “Caicedo il nuovo re degli ultimi minuti. Intitolargli il Premio? Valuteremo in futuro”

Felipe Caicedo non ha nessuna intenzione di accontentarsi. Arrivato a Roma in punta di piedi come vice Immobile, l’ecuadoriano si è guadagnato un posto di diritto nel cuore dei tifosi laziali grazie a soli sei gol, arrivati tutti però nel finale di match delicatissimi. Ha iniziato a lasciare il segno contro il Sassuolo appena un anno fa, ha proseguito contro il Cagliari alla Sardegna Arena, ha terminato domenica mandando di traverso il pranzo alla Juventus. Il sigillo decisivo “last minute” è divenuto il marchio di fabbrica del Panterone che, inoltre, grazie alla rete siglata ai bianconeri ha superato il precedente primato del noto Renato Cesarini (5 reti nell’extra time), capace negli anni ’30 di dar vita alla “zona Cesarini”, ma non solo. In suo onore, infatti, da qualche anno nelle Marche è stato istituito il Premio Cesarini che, oltre a celebrare il gol più “tardivo” dell’ultima Serie A, dà lustro a molti personaggi dell’universo calcistico. Per conoscere più da vicino il Premio e le sue prospettive future, LazioPress.it ha contattato in esclusiva il regista dell’evento Floriano Bini.

Partiamo dalle origini. Come nasce l’idea di istituire un Premio Cesarini?

“Tutto è nato nel 2016. Era stato deciso di creare un evento per aiutare le zone terremotate delle Marche e, tramite un amico, sono venuto a conoscenza del fatto che Renato Cesarini nacque nella provincia di Senigallia. Così ha preso il via la manifestazione che nella sua prima edizione, oltre a premiare il gol “last minute” dell’ultima Serie A, ha voluto celebrare la carriera di vari personaggi tra cui Arrigo Sacchi, Marco Tardelli, Giovanni Galli, Stefano Tacconi, Walter Sabatini, Evaristo Beccalossi, José Altafini, Eusebio di Francesco. In altre parole, abbiamo diviso il premio in sezioni dedicando un riconoscimento a un allenatore, un direttore e un presidente che ha dato lustro al calcio italiano. Nel 2019 abbiamo premiato Lotito che purtroppo però non ha potuto partecipare. In aggiunta, c’è uno spazio anche per i giornalisti. Tra gli ex laziali che abbiamo celebrato c’è stato anche Fabrizio Ravanelli che è stato omaggiato per la sua carriera e il radiocronista Riccardo Cucchi”.

Nelle prime cinque edizioni sia Immobile che Caicedo hanno già ricevuto la Scultura per il gol più vicino al fischio finale di una partita. È una casualità o i biancocelesti hanno un qualcosa in più negli ultimi minuti?

“Tutti, compresi vari addetti ai lavori, sono convinti del fatto che la Lazio negli ultimi minuti abbia quel qualcosa in più a livello di motivazione. Va detto che Inzaghi è un motivatore dal primo all’ultimo minuto, basti vedere il gol nel finale di domenica contro la Juventus”.

Possiamo dire che buona parte di questi premi è merito d’Inzaghi?

“Sì, è merito d’Inzaghi perché lui, come Gattuso, riesce a motivare i suoi calciatori fino alla fine della partita. È come se fosse un dodicesimo uomo in campo e questa è una grande dote per un tecnico”.

Nella prossima edizione, il riconoscimento come migliore allenatore potrebbe essere riservato a lui?

“Avevamo pensato anche ad un premio per lui perché ha dimostrato di essere un grande allenatore”.

Guardando al Premio 2021. Caicedo, in Torino-Lazio, è andato a segno al ’98. Pensi che il Premio sia già suo o qualcuno farà meglio?

“Eh, non si può sapere. È un terno a lotto. In ogni caso, in questa prima parte di stagione Caicedo ha dimostrato di essere il nuovo Cesarini”.

Proprio a questo riguardo. Con il gol alla Juventus il laziale ha superato il record di Cesarini. C’è la possibilità che dalla prossima edizione o magari in un prossimo futuro si abbia un Premio Felipe Caicedo?

“Va detto che noi organizziamo il Premio Cesarini tenendo conto del fatto che era nato in Italia, mentre Caicedo è originario dell’Ecuador e quindi dovremmo prevedere il tutto nella sua patria (ride n.d.r.). Comunque, nei giorni scorsi stavo pensando a questo fatto e devo dire che è una situazione valutabile prossimamente”.

