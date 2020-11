FORMELLO | Allenamento con partitella finale: Lulic in gol

I biancocelesti si sono ritrovati questo pomeriggio a Formello per la seduta d’allenamento. Questi i calciatori a disposizione di mister Inzaghi e che hanno effettuato la seduta:

Difensori: Patric, Armini, Vavro, Hoedt, Radu

Centrocampisti: Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Pereira, Lulic, Fares, Djavan

Attaccanti: Caicedo

Primavera: Furlanetto, G. Pereira, Raul Moro.

Assenti Reina, Luiz Felipe, Escalante, Strakosha, Leiva, Immobile, e i 7 giocatori impegnati nelle rispettive nazionali.

ALLENAMENTO – Torello prima del riscaldamento. A seguire colloquio di Inzaghi con i calciatori e poi via al riscaldamento libero (corsetta con e senza pallone). Poi allunghi e infine di nuovo torello con tocchi di prima. Esercizi di forza: andature con gli elastici. Poi scarico a coppie: navette con doppio passaggio al compagno, prima rasoterra, poi al volo con corsa laterale. Di seguito ancora navette, ma con gli elastici legati al bacino, dopo anche con colpo di testa. E’ seguita poi la fase atletica con navette e cambi di direzione. Infine partitella, prima tattica poi libera. Queste le due formazioni:

Arancioni: G. Pereira, Armini, Vavro, Djavan, Parolo, Luis Alberto, Lulic, Raul Moro.

Fluo: Furlanetto, Patric, Radu, Hoedt, Lazzari, Cataldi, Pereira, Fares, Caicedo

A segno per gli arancioni, Senad Lulic, che ha finalmente ripreso parte alle sedute in gruppo e spera di poter tornare presto in campo, a disposizione del tecnico biancoceleste.

