GdS | Grifo: “A 18 anni Tare voleva tesserarmi con la Lazio”

Vincenzo Grifo, il calciatore azzurro del momento si racconta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport tornando anche agli albori della sua carriera. Ripercorrendo i primi anni da giocatore, il centrocampista del Friburgo ricorda come appena maggiorenne fu cercato da Tare che lo aveva tesserare con la Lazio. I biancocelesti lo volevano a tutti i costi, ma Grifo racconta come era ancora troppo presto per allontanarsi dalla famiglia preferendo così la vicina Hoffenheim.

