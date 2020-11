GdS | Zoff: “In Champions ho visto una Lazio di dimensione internazionale. I biancocelesti supereranno il girone”

È stato vicino alla Lazio sia da presidente sia da allenatore, ora la elogia da semplice amante del calcio. Dino Zoff, lungo le colonne de La Gazzetta dello Sport, torna a parlare di Simone Inzaghi e di Lazio. Dopo aver ribadito ancora di apprezzare il tecnico piacentino, infatti, l’ex portiere della nazionale è commentato il momento dei biancocelesti che, a suo avviso, in estate hanno subito la pressione non riuscendo a sostenere la corsa Scudetto anche a causa di match troppo ravvicinati. Nella stagione in corso invece, sottolinea Zoff, Inzaghi è stato bravo a riprendere le fila del discorso con la sua squadra che in Champions League ha assunto una dimensione internazionale. Infine, parlando delle italiane in Champions, l’ex allenatore laziale ha anche dichiarato come sia certo del fatto che i capitolini supereranno il girone.

