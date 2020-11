Inter, Marcelo Brozovic positivo al Covid-19: il comunicato della Croazia

Brutte notizie per l’Inter di Antonio Conte: Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19 . L’annuncio arriva direttamente dalla Nazionale Croata, la quale ha comunicato la positività di due calciatori, tra cui il centrocampista dell’Inter, dopo il caso Vida, sceso in campo per 45 minuti da positivo contro la Turchia.

https://twitter.com/hns_cff/status/1327363809720365057?s=21

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: