Lazio, il nuovo aereo fa ritorno nel mondo del calcio: ecco qualche curiosità

Dopo giorni di attesa, ecco arrivato il nuovo aereo personalizzato della Lazio, atterrato questa mattina a Ciampino. L’aeromobile, caratterizzato dai colori biancocelesti della squadra, con le scritte “S.S.Lazio 1900”, portera la squadra di mister Inzaghi in giro per l’Italia e per l’Europa.

L’aereo ha 29 anni, ed è un LZ-TYR (Boeing 737-300) della compagnia aerea Tayaran Jet. Prodotto negli Stati Uniti, più precisamente a Renton, fa parte della compagnia bulgara da maggio 2018, e non è la sua prima esperienza nel mondo del calcio. Infatti, prima di far parte della Tayaran Jet, questo aereo aveva un altro nome, si chiamava D-ABEK (Boeing 737-300), e faceva parte, dal novembre del 1991, della compagnia aerea tedesca Lufthansa. Proprio lui, era decorato con la livrea speciale “UEFA Euro 2016 – Fanhansa” e, nel giugno del 2016, ha accompagnato la Nazionale Tedesca in Francia per disputare il campionato Europeo di calcio.



Ora avrà il compito di portare la Lazio in trasferta, sia per quanto riguarda il campionato di Serie A, che per la Champions League.

