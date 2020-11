Pregliasco: “Nazionali? Si rischia l’effetto Sardegna, basta poco”

Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e virologo è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dell’attuale situazione epidemiologica che l’Italia si trova dover affrontare di nuovo. In particolare ha dedicato anche qualche parola sul campionato italiano, più precisamente sulla sosta delle Nazionali, ecco le sue parole: “I calciatori in giro per il mondo per le nazionali? Si riproduce quello che è successo in Sardegna con le discoteche. Un giovane di Cosenza va in discoteca lì e diffonde il virus, poi, in una zona che non aveva visto diffusione del virus. Immagino che si pensi che questi professionisti vivano in una bolla, anche se è una vita un po’ infame. Basta sgarrare un niente che succede quello che già abbiamo visto più volte. La bolla è un rischio potenziale: bisogna vedere come viene gestita”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: