SOCIAL | Christian Vieri ricorda le maglie che ha indossato da calciatore – FOTO

Un post pieno di ricordi quello di Bobo Vieri su Instagram. Una serie di foto di Christian quando ancora correva sui campi da calcio con tutte le maglie indossate nella sua carriera. Immagini piene di ricordi dei gloriosi anni vissuti alla Lazio, all’Inter, alla Juve. Una in particolare prima di approdare in maglia biancoceleste, lo ritrae con la maglia della Juventus in uno duello di gioco con Nesta, che poi sarebbe diventato suo compagno di squadra proprio nella Lazio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieri)

