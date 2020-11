SOCIAL | La Lazio inaugura il nuovo ‘acquisto’: piloti, hostess e il Presidente Lotito – FOTO

Atterrato a Ciampino questa mattina il nuovo ‘acquisto’ biancoceleste. Il patron Lotito ha deciso di investire su un Boing 737-300 Classic dai colori biancocelesti, un aquila stilizzata e la scritta 1900 sui motori. Un oggetto di lusso per la S.S. Lazio, un oggetto di prestigio e di classe per far vedere a tutta Europa chi è la Lazio. Innaugura così la società l’arrivo del nuovo mezzo di trasporto biancoceleste: “Al cielo, all’aquila che ne è regina, guardavano i Fondatori quando scelsero il nostro simbolo il 9 gennaio 1900”. Una serie di scatti con al centro il Presidente Claudio Lotito affiancato dai piloti e le hostess, e anche un’immagine divertente con il Presidente alla guida dell’aeromobile.

