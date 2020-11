TMW | La Lazio e le Asl: le pec sono il nodo principale con la procura

La sosta per le nazionali concede qualche giorni di riposo ai ragazzi d’Inzaghi, ma il clamore mediatico intorno alla Lazio per la vicenda tamponi non si ferma. Così, mentre l’indagine della Procura della Repubblica sul laboratorio d’Avellino potrebbe portare la Lazio a dichiararsi parte lesa, l’attività della Procura Federale, iniziata il 3 novembre, riguarda direttamente la società biancoceleste. Nella giornata di ieri è andata in scena, lontana dagli occhi di tutti, l’audizione del responsabile sanitario Ivo Pulcini alla quale ha partecipato anche il coordinatore dello staff medico Rodia con il vero nodo della questione che riguarda le pec che la Lazio avrebbe inviato alle asl per comunicare i positivi. La Lazio dichiara di averle inviate, ma al momento ciò non troverebbe riscontro negli atti a disposizione degli inquirenti. I lavori vanno avanti e potrebbero esserci altre audizioni con il rischio del deferimento (ammenda o penalizzazione di massimo tre punti) che rimane elevato. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

