Ballardini: “Lazio? Sbagliai ad accettare la strategia della società, dovevo dimettermi”

L’ex allenatore della Lazio, Davide Ballardini è tornato a parlare della squadra biancoceleste ai microfoni di Radiosei. In particolare del suo rapporto con la società e con le strategie di mercato. Ecco le sue parole: “La verità diventa quella che uno dice, ma i fatti dimostrano il contrario. Con il Genoa dopo 12 partite eravamo ottavi e sono stato esonerato. Al Palermo ho allenato dall’inizio e per tre volte ho dovuto rinunciare a dei soldi. Alla Lazio invece, non avrei dovuto accettare quella situazione disastrata, con tre giocatori fuori rosa come Ledesma, Pandev e De Silvestri. Con il mercato aperto si pensava che li avremmo ceduti, ma dopo la campagna acquisti le cose non sono cambiate e sono venuti fuori i problemi. Con il macedone al Genoa facemmo grandi cose, non era ben visto ma quando sono arrivato è diventato un idolo. Nonostante i biancocelesti non fossero competitivi, vincemmo la Supercoppa italiana e andammo bene in campionato. Pentito? No, credo di aver commesso un errore nell’accettare il contesto. Non dovevo condividere la strategia di allora. Avevo dato la mia parole e da romagnolo la mia parola vale, peccato che mi avrebbero dovuto rinchiudere in un manicomio. A fine mercato, i primi di settembre, dissi pensai già di dimettermi. Lo avrei dovuto fare”.

