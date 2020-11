CdS | Lulic brilla in allenamento: rientro sempre più all’orizzonte

Il rientro del capitano si sta avvicinando. Senad Lulic da qualche tempo è tornato ad allenarsi con il gruppo e ieri, finalmente, ha messo a segno anche il primo gol della sua nuova storia. Sì, una nuova storia quella del bosniaco che nel giro di pochi mesi si è dovuto sottoporre prima ad un doppio intervento alla caviglia e poi ad un lento recupero coperto sempre da un alone di mister. Ora il futuro appare più chiaro, l’eroe del 26 maggio sta tornando. Inzaghi, complice il lungo stop, non forzerà il rientro di Senad che potrebbe dunque tornare non con il Crotone, bensì con l’Udinese a fine novembre o ad inizio dicembre contro Spezia o Hellas Verona. Inzaghi fa il conto alla rovescia, i tifosi biancocelesti anche. Lo riporta Il Corriere dello Sport

