FORMELLO – Allenamento facoltativo e grande risposta della squadra. Sorrisi e complimenti di Inzaghi

Seduta di allenamento per gli uomini di Inzaghi che si sono ritrovati questa mattina al Mirko Fersini. Prima di scendere in campo, però, giro di tamponi poi il gruppo squadra si è diviso chi in palestra e chi in campo. Allenamento facoltativo, che però ha visto una grande risposta dei giocatori presenti in gran numero. Prima fase di riscaldamento tecnico, con leggero possesso palla e poi lavoro a terne con pasaaggi al volo e gol finale nella porticina. In campo si è visto anche Luis Alberto che ha svolto regolarmente la seduta di allenamento in un clima disteso e senza alcun problema. Seconda fase di navette con anche Inzaghi in gruppo a correre, buon ritmo a dimostrazione dell’ottima condizione atletica. Per finire partita 5vs5 con le porticine e Inzaghi in campo per giocare. Allenamento terminato tra i sorrisi e i complimenti di Inzaghi alla squadra. Scambio di battute anche tra Radu e Peruzzi: “Ho fatto tre gol porto il pallone a casa”. Le polemiche e il clima rosso fuoco ipotizzato in casa Lazio non si è rivisto in campo con la squadra e il tecnico sereni, e con la testa già alla ripresa del campionato.

