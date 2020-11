Italia-Polonia, Evani in conferenza stampa: “Le assenze sono tante ma i ragazzi daranno il massimo. E su Mancini…”

Alberico Evani, vice del ct della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League Italia-Polonia:

“Ci mancheranno parecchi giocatori e ho perso il conto degli assenti, ma ciò non mi preoccupa. Questa è più di una squadra, è una famiglia che condivide gioie e dolori. Non ci piangiamo addosso e gli 11 che andranno in campo cercheranno di battere una formazione forte come la Polonia. Ci fidiamo ciecamente di questi ragazzi, anche di quelli che giocheranno fuori ruolo eventualmente. E’ chiaro che siamo in emergenza e soprattutto in attacco siamo numericamente pochi.

La sfida di domani non sarà una partita qualunque perché, a parte l’importanza della Nations League e dell’avversario, non vogliamo perdere punti nel ranking. Ci confronteremo contro una Polonia forte: negli ultimi anni ha dimostrato di essere una nazionale in crescita nel calcio europeo. Nel gioco, come nel risultato, siamo stati sempre superiori a loro e anche se ci mancheranno diversi giocatori, speriamo di essere superiori anche stavolta. Mancini ha sempre dato alla squadra due lezioni chiare: il bel gioco e la supremazia in campo. Speriamo di riuscirle a mettere in pratica anche stavolta”.

