Lazio, i punti conquistati fino alla sosta: il bilancio è lo stesso della passata stagione, ma con una classifica diversa

La sosta dal campionato di Serie A dovuta alle nazionali, permette di stilare un primo bilancio della classifica e dei punti conquistati fino ad ora dalla Lazio. Dopo sette giornate di campionato, sono undici i punti accumulati dai biancocelesti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, numeri che sono facilmente equiparabili con la classifica dell’anno precedente. La squadra di Simone Inzaghi infatti, in questa stagione ha totalizzato gli stessi punti della passata stagione, dove arrivò alla sosta di ottobre con esattamente 11 punti conquistati. L’andamento sembra quindi essere lo stesso, tranne per la posizione in classifica, unica differenza che fino ad ora si riscontra rispetto al precedente campionato. Se l’anno scorso la Lazio con undici punti si trovava al sesto posto, oggi prima della sosta è nona in classifica. La partita della svolta fu il memorabile pareggio con l’Atalanta per 3-3, arrivato proprio subito dopo la settima giornata, al rientro dalla sosta delle nazionali. Rimane da scoprire se i biancocelesti manterranno tale andamento durante l’arco della stagione, impresa molto difficile per gli uomini di Inzaghi visto il grande equilibrio tra le squadre quest’anno. Le prossime partite di Serie A contro Crotone, Udinese, Spezia, Verona e Benevento, sembrano essere alla portata per la Lazio, purché vengano vinte, gare che possono portare punti importanti così da salire sempre di più in classifica.

